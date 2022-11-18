Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС. Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину потребовалось шесть с половиной часов, чтобы подготовить радиатор для дооснащения модуля "Наука".

Радиатор позволит проводить научные эксперименты на новом модуле МКС. Об успешной работе сообщили в Роскосмосе.

С борта МКС космонавтам ассистировала их коллега Анна Кикина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.