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Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

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Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС. Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину потребовалось шесть с половиной часов, чтобы подготовить радиатор для дооснащения модуля "Наука".

Радиатор позволит проводить научные эксперименты на новом модуле МКС. Об успешной работе сообщили в Роскосмосе.

С борта МКС космонавтам ассистировала их коллега Анна Кикина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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