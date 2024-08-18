Жители Земли увидят полнолуние, суперлуние и "Голубую Луну" в одну ночь

В ночь с 19 на 20 августа произойдет сразу несколько явлений: полнолуние, суперлуние и "Голубая Луна". Все это увидят москвичи в одну ночь.

Явление "Осетровая Луна" является редким, так как бывает раз в 15–20 лет. Из-за суперлуния спутник Земли будет казаться на намного ярче обычного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

