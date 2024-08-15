Ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-28" стартовала с Байконура

Фото: youtube.com/Роскосмос ТВ

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

Старт ракеты состоялся в 06:20 по московскому времени. Корабль в штатном порядке был выведен на заданную орбиту, он отделился от третьей ступени ракеты, раскрыл антенны и панели солнечных батарей.

Отмечается, что это уже девятый пуск российской ракеты с начала года. Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирована на 17 августа в 08:56 по Москве.

В ночь на 13 августа грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от модуля "Звезда" МКС, освободив место для "Прогресса МС-28". Корабль проработал на станции полгода.

После отстыковки он вошел в плотные слои атмосферы и разрушился, а несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.