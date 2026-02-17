17 февраля, 23:00Наука
Первое в 2026 году солнечное затмение увидели только в Антарктиде
Первое в 2026 году солнечное затмение увидели только в Антарктиде, из-за чего оно прошло незамеченным для большинства жителей Земли, хотя длилось около 50 минут. В максимальной фазе Луна закрывала Солнце, оставив лишь яркое "огненное кольцо".
Следующее солнечное затмение произойдет 12 августа. Его полную фазу будет хорошо видно в Европе, особенно в Испании, и в некоторых уголках Исландии.
