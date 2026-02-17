Редкое кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля. Луна закроет центральную часть светила примерно на 96%, оставив вокруг яркий обод. В отличие от полного затмения, дневной свет сохранится, небо не потемнеет, а солнечная корона видна не будет.

Это связано с тем, что Луна окажется на более удаленном расстоянии от Земли и визуально будет меньше Солнца. Наблюдать явление смогут жители Антарктиды, стран Южной Америки и юга Африки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.