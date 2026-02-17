Форма поиска по сайту

17 февраля, 11:00

Наука

Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля

Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля

"Роскосмос" опубликовал кадры Балканского циклона над столичным регионом

Первое солнечное затмение в этом году случится 17 февраля

Новости мира: экс-президент США Обама признался, что верит в существование инопланетян

Новости мира: экипаж Crew Dragon с россиянином Федяевым перешел на борт МКС

В Москве в третий раз прошел фестиваль науки и музыки "Резонанс"

Новости мира: корабль Crew Dragon состыкуется с МКС вечером 14 февраля

Корабль Crew Dragon с россиянином Федяевым состыкуется с МКС вечером 14 февраля

"Мослекторий": Ольга Алешина – о великих торговых путях

"Новости дня": "планета любви" появится в небе над Москвой 14 февраля

Редкое кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля. Луна закроет центральную часть светила примерно на 96%, оставив вокруг яркий обод. В отличие от полного затмения, дневной свет сохранится, небо не потемнеет, а солнечная корона видна не будет.

Это связано с тем, что Луна окажется на более удаленном расстоянии от Земли и визуально будет меньше Солнца. Наблюдать явление смогут жители Антарктиды, стран Южной Америки и юга Африки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

