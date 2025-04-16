Землю накрыла мощная магнитная буря

На Землю обрушилась мощная магнитная буря, которая в ближайшие часы будет усиливаться, а затем стремительно спадет до минимума. Пик бури ожидается вечером в среду, 16 апреля, и она будет продолжаться до завтрашнего дня, четверга, 17 апреля.

Метеозависимые люди почувствуют резкие изменения в состоянии здоровья. В то же время буря имеет и свои плюсы: жители некоторых регионов смогут наблюдать северное сияние.

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