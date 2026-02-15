Новости мира: экипаж Crew Dragon с россиянином Федяевым перешел на борт МКС

Экипаж космического корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым на борту перешел на борт Международной космической станции. Это произошло после успешной пристыковки судна, которое принадлежит компании SpaceX. В полете россиянин вместе с астронавтами из США и Европы провел 34 часа. По словам командира станции, экипаж готовится к восьмимесячной работе на орбите.

Сильный дождь стал причиной масштабного наводнения в турецкой Анталье. К утру оказались затоплены улицы, площади, подземные переходы и другая инфраструктура. Люди по этой причине не могли покинуть дома, рабочие места или транспортные средства. Несмотря на это, неравнодушные граждане помогли собаке, которую уносило течением.

