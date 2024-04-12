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12 апреля, 07:15

Наука

Ракету "Ангара-А5" запустили с космодрома Восточный с третьей попытки

Ракету "Ангара-А5" запустили с космодрома Восточный с третьей попытки

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11 апреля произошло событие, ставшее знаковым для российской космонавтики. С космодрома Восточный стартовала ракета "Ангара-А5". Запуск удался с третьей попытки. Ранее специалисты два дня выявляли мелкие технические недочеты и доводили различные элементы до совершенства.

Этот запуск стал четвертым с момента создания "Ангары" и, по словам экспертов, на данном этапе отложенные старты – нормальное и даже полезное явление. Они позволяют лучше подготовиться к пилотируемым запускам, которые намечены на 2028 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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