Космонавт Сергей Волков рассказал, что он чувствует в момент взлета ракеты

По словам летчика-космонавта Сергея Волкова, взлет ракеты – один из самых ярких моментов в жизни. Он сравнил это ощущение с пребыванием внутри живого организма. Вибрации, рокот двигателя, щелчки клапанов – все это превращается в единый поток эмоций.

Космонавт признался, что в ту долю секунды, когда ракета отрывается от стартового стола, у него бегут мурашки. А те, кто в этот момент находятся внутри, становятся самыми счастливыми людьми на Земле.

Большое интервью с Сергеем Волковым выйдет в пятницу, 11 апреля, в эфире телеканала Москва 24.