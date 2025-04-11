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11 апреля, 17:30

Наука

Космонавт Сергей Волков рассказал, что он чувствует в момент взлета ракеты

Космонавт Сергей Волков рассказал, что он чувствует в момент взлета ракеты

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По словам летчика-космонавта Сергея Волкова, взлет ракеты – один из самых ярких моментов в жизни. Он сравнил это ощущение с пребыванием внутри живого организма. Вибрации, рокот двигателя, щелчки клапанов – все это превращается в единый поток эмоций.

Космонавт признался, что в ту долю секунды, когда ракета отрывается от стартового стола, у него бегут мурашки. А те, кто в этот момент находятся внутри, становятся самыми счастливыми людьми на Земле.

Большое интервью с Сергеем Волковым выйдет в пятницу, 11 апреля, в эфире телеканала Москва 24.

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