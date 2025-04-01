Ученый Богачев: микролуние пройдет в Москве 13 апреля

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Жители столицы станут свидетелями необычного явления микролуния в воскресенье, 13 апреля. Это фаза, когда спутник Земли будет казаться меньше обычного, рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

"Полнолуние иногда называют суперлунием, а когда Луна меньшего размера – микролунием. Но разница в размерах небольшая и составляет 10%", – пояснил он в беседе с Агентством "Москва".

При этом Богачев назвал микролуние обычным полнолунием, но указал на одно отличие между ними. В этот период расстояние от Земли до Луны увеличивается, что и создает этот оптический эффект.

Еще одно природное явление произошло в столице в субботу, 29 марта. В тот день горожане могли увидеть частичное солнечное затмение: диск Солнца был закрыт Луной на 10%. При этом жители Санкт-Петербурга наблюдали 20% перекрытия Солнца спутником Земли.

Вместе с тем в ночь с 22 на 23 апреля москвичи смогут увидеть пик звездопада Лириды. Метеорный поток будет активен с 16 по 25 апреля. Прогнозируется, что условия для наблюдения за явлением будут благоприятными, так как Луна будет находиться в фазе последней четверти и не помешает.