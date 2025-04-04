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04 апреля, 10:45

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Мэр Москвы утвердил увеличение премии имени Островского до 1 млн рублей

Мэр Москвы утвердил увеличение премии имени Островского до 1 млн рублей

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Размер премии имени Николая Островского в Москве увеличат почти в 7 раз – с 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал mos.ru.

Премия учреждена в 2018 году и вручается москвичам с ограниченными возможностями здоровья, которые своим примером вдохновляют других. Также награду могут получить коллективы, добившиеся значимых успехов в своей профессиональной деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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