Экипаж "Союза МС-27" прибыл в Звездный городок после возвращения с МКС

Экипаж "Союза МС-27" прибыл в Звездный городок после возвращения с Международной космической станции. Российским космонавтам Сергею Рыжикову, Алексею Зубрицкому, а также американскому астронавту Джонатану Киму предстоит пройти реабилитацию.

Космонавты отправились на станцию в апреле этого года. Продолжительность их работы составила 245 суток. За время полета они провели множество научных исследований и экспериментов, а также ремонтно-восстановительных работ. Известно, что Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос.

