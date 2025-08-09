Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым успешно вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Вместе с россиянином на борту находились японский астронавт, а также астронавты NASA. После приводнения все они прошли первичный медосмотр. Далее космонавтов ждет реабилитация. Песков завершит восстановление в США, а затем вернется в Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.