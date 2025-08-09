Форма поиска по сайту

09 августа, 21:30

Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю

Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым покинул МКС

В небе над Москвой взойдет Осетровая Луна

Синоптик Леус предупредил о приближении магнитной бури

"Мослекторий": Анна Кистанова – о столичной архитектуре конца XIX – начала XX веков

Московские школьники и студенты колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Метеорный поток Персеиды достигнет пика с 9 по 15 августа

Самая сильная за последние два месяца магнитная буря накрыла Землю

"Мослекторий": Тимур Чернов – о генной инженерии

В небе появился метеорный поток Персеиды

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым успешно вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Вместе с россиянином на борту находились японский астронавт, а также астронавты NASA. После приводнения все они прошли первичный медосмотр. Далее космонавтов ждет реабилитация. Песков завершит восстановление в США, а затем вернется в Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукавидеоКарина Ильина

