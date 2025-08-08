Форма поиска по сайту

08 августа, 06:15

Метеорный поток Персеиды достигнет пика с 9 по 15 августа

Начался один из самых мощных метеорных потоков – Персеиды. Пика он достигнет с 9 по 15 августа, особенно в ночь на 13-е и 14-е.

Смотреть лучше в сторону юга, там метеоры крупнее и ярче. Даже самые тусклые можно рассмотреть за городом, подальше от огней.

Кроме того, в ночь на 13 августа рядом с Луной покажется Сатурн, а ближе к утру можно будет увидеть сближение Венеры и Юпитера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

