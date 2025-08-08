Форма поиска по сайту

08 августа, 07:15

Наука

Самая сильная за последние два месяца магнитная буря накрыла Землю

Землю накрыла самая сильная за последние два месяца магнитная буря. Метеочувствительные могут испытывать головные боли, скачки давления и слабость. Также возможны сбои в работе техники.

Старший научный сотрудник института космических исследований РАН Антон Рева рассказал, что широта, на которой происходит северное сияние, смещается ближе к экватору. Таким образом, при сильных магнитных бурях возможно наблюдать это явление около Москвы. Однако обычно этого не происходит.

Причиной бури стала мощная вспышка, которая произошла во вторник, 5 августа, и ударила по геомагнитному полю Земли сильнее, чем предполагали ученые. Шторм уже начался и утихнет только в утром воскресенье, 10 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

