Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 году

Отбор космонавтов, которые первыми отправятся на будущую Российскую орбитальную станцию, начнут в этом году. В состав экспедиции войдут и действующие специалисты, заявили в "Роскосмосе".

Саму станцию в данный момент проектируют, а завершить этот этап намерены летом. На будущий год запланировано начало строительства. Первый модуль хотят отправить на орбиту в 2027 году, а завершить полное развертывание – в 2030 году.

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