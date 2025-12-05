В Московском планетарии рассказали о возрождении "Научного звездного театра"

Московский планетарий отмечает свое 96-летие. Этой зимой один из старейших просветительских центров столицы представит новые образовательные форматы, в которых соединит науку и искусство. Гостей планетария ждут две громкие премьеры, знаменующие возрождение легендарного "Научного звездного театра".



Чем удивит посетителей мультиформатный центр в свой 96-й день рождения? В чем уникальность первого в России мультимедийного полнокупольного спектакля "Коперник"? Как сегодня возрождаются традиции театральных научно-просветительских форматов? Какие древние окаменелости, встречающиеся в отделке станций столичного метрополитена, можно увидеть на выставке "Рейс в мезозой: Планетарий – Метро"?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: