05 декабря, 16:45

В Московском планетарии рассказали о возрождении "Научного звездного театра"

Заключительное суперлуние года смогли увидеть москвичи в ночь на 5 декабря

Активность вулканов на Земле выросла в два раза за несколько лет

Специалисты предупредили о риске мощной магнитной бури в Москве и России

"Мослекторий": Тимур Кораев – об Османской империи

Луна покроет звездное скопление Плеяды в новогоднюю ночь

"Новости дня": россиянам рассказали о клинических испытаниях вакцины от аллергии

Москвичи смогут увидеть суперлуние в ночь на 5 декабря

Астрономы предупредили о возможном супервзрыве на Солнце

"Мослекторий": Илья Гомыранов – о животных Арктики

Московский планетарий отмечает свое 96-летие. Этой зимой один из старейших просветительских центров столицы представит новые образовательные форматы, в которых соединит науку и искусство. Гостей планетария ждут две громкие премьеры, знаменующие возрождение легендарного "Научного звездного театра".

Чем удивит посетителей мультиформатный центр в свой 96-й день рождения? В чем уникальность первого в России мультимедийного полнокупольного спектакля "Коперник"? Как сегодня возрождаются традиции театральных научно-просветительских форматов? Какие древние окаменелости, встречающиеся в отделке станций столичного метрополитена, можно увидеть на выставке "Рейс в мезозой: Планетарий – Метро"?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:


  • научный директор Московского планетария Фаина Рублева;
  • режиссер, сценарист и художник компьютерной графики на киностудии Московского планетария Олег Гаврилин;
  • продюсер "Научного звездного театра", руководитель направления развития стратегических проектов и коммуникаций Московского планетария Ирина Мельникова.

