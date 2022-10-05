Световые столбы засияли над европейской частью России

Над европейской частью России засияли световые столбы. Вечером 4 октября необычное явление в небе заметили сразу в нескольких регионах. Версии происходящего у зрителей были разные. Например, предположили, что это работа лазерных противоспутниковых средств. А в Белгороде необычный свет приняли за прожекторы ПВО.

Однако световые столбы – оптическое атмосферное явление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.