05 марта, 08:00

Наука

Записаться в кандидаты в космонавты стало возможно через "Госуслуги"

Россияне теперь могут записаться в кандидаты в космонавты через "Госуслуги". Сервис поможет собрать необходимые документы для нового отбора. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Набор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля. Он проходит в два этапа: заочная подача документов и очное тестирование необходимых навыков и показателей.

Требования к претендентам жесткие. Возраст не старше 35 лет, высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

