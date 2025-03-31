Собянин: с 2011 года в Москве благоустроено около 90 км набережных

Сергей Собянин заявил, что с 2011 года в порядок привели около 90 километров набережных Москвы-реки. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, а также смотровые площадки.

Мэр отметил, что программа благоустройства началась с Крымской набережной, которая в 2013 году стала пешеходной. В 2021 году привели в порядок сразу четыре набережные острова Балчуг – Софийскую, Раушскую, Космодамианскую и Садовническую.

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