Горячие линии в Москве в новогодние праздники будут принимать звонки круглосуточно, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ. Например, операторы и голосовой помощник в любое время смогут подсказать расписание транспорта или записать к врачу.

Повседневные задачи москвичи могут решить и самостоятельно на портале mos.ru, где открыто более 465 сервисов, или через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

