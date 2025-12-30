Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 07:15

Мэр Москвы

Горячие линии в Москве в новогодние праздники будут принимать звонки круглосуточно

Горячие линии в Москве в новогодние праздники будут принимать звонки круглосуточно

Собянин: 250-тысячный житель получил новую квартиру по программе реновации

"Новости дня": Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участника программы реновации

Сергей Собянин рассказал о завершении программы реновации в 12 районах Москвы

Собянин: открыто движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны Медведково

Сергей Собянин рассказал о работе городских служб в новогодние каникулы

Собянин рассказал о работе горячих линий в Москве в праздники

Собянин: более 25 тыс московских волонтеров участвовали в патриотических мероприятиях

Сергей Собянин рассказал о работе столичного транспорта в новогодние праздники

Горячие линии в Москве в новогодние праздники будут принимать звонки круглосуточно, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ. Например, операторы и голосовой помощник в любое время смогут подсказать расписание транспорта или записать к врачу.

Повседневные задачи москвичи могут решить и самостоятельно на портале mos.ru, где открыто более 465 сервисов, или через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика