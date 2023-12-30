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30 декабря, 09:30

Общество

Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

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Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечты троих детей. Благотворительная столичная акция рассчитана на детей от 3 до 17 лет.

"Елка желаний" – это благотворительный проект, который работает в течение шести лет. В роли исполнителя желаний может выступить любой человек. Достаточно зайти на сайт проекта, указать регион, категорию и стоимость подарка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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