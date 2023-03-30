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30 марта, 17:15

Транспорт

Собянин: количество пересадок на БКЛ увеличится с запуском новых диаметров наземного метро

Собянин: количество пересадок на БКЛ увеличится с запуском новых диаметров наземного метро

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С открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. Об этом в свое телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В этом году запустят МЦД-3 и МЦД-4. Там появится сразу 10 пересадок на Большую кольцевую линию. Четыре из них свяжут на третьем диаметре со станций "Рижская", "Электрозаводская", "Авиамоторная" и "Митьково". Последняя появится в перспективе. И еще шесть пересадок свяжут на четвертом диаметре с "Аминьевской", "Тестовской", "Савеловской", "Марьиной Рощи", "Рижской" и "Нижегородской".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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