Новости часа: в Мнёвниковской пойме будет создан современный спортивный кластер

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы развивают на северо-западе города один из крупнейших спортивных кластеров не только столицы, но и страны. Об этом заявил Сергей Собянин.

Число перехватывающих парковок в Москве выросло за пять лет больше чем в два раза, сообщили в Дептрансе.

Температура воздуха в столице превысила отметку в +8 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.