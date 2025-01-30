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Новости

Новости

30 января, 18:30

Новости

Новости часа: в Мнёвниковской пойме будет создан современный спортивный кластер

Новости часа: в Мнёвниковской пойме будет создан современный спортивный кластер

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении линий на дне Москвы-реки

Собянин объявил об открытии уникального ледового дворца на северо-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин утвердил выделение гранта Российскому научному фонду

Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Сергей Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Собянин рассказал о переоборудовании 1 500 мастерских в московских колледжах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы развивают на северо-западе города один из крупнейших спортивных кластеров не только столицы, но и страны. Об этом заявил Сергей Собянин.

Число перехватывающих парковок в Москве выросло за пять лет больше чем в два раза, сообщили в Дептрансе.

Температура воздуха в столице превысила отметку в +8 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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