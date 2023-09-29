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29 сентября, 16:45

Общество

Новости часа: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Новости часа: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Собянин: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Новости часа: новый маршрут речного транспорта позволит сэкономить время в пути по столице

Новости часа: Собянин открыл второй маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй круглогодичный маршрут на Москве-реке от ЗИЛ до района Печатники

Новости часа: в Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники

Новости часа: Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Новости часа: центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов. Об этом объявил Сергей Собянин.

Уже 110 тысяч автомобилистов ежедневно пользуются южным участком Московского скоростного диаметра. Таковы данные ЦОДД.

Ливни и похолодание до 13 градусов придут в Московский регион в воскресенье, 1 октября. Об этом предупредили столичные синоптики.

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