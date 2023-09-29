Новости часа: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов. Об этом объявил Сергей Собянин.

Уже 110 тысяч автомобилистов ежедневно пользуются южным участком Московского скоростного диаметра. Таковы данные ЦОДД.

Ливни и похолодание до 13 градусов придут в Московский регион в воскресенье, 1 октября. Об этом предупредили столичные синоптики.