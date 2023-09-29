Новости часа: новый маршрут речного транспорта позволит сэкономить время в пути по столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый маршрут речного электротранспорта позволит пассажирам экономить 30-40 минут в пути. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Седьмой сезон экскурсий проекта "Открой#Моспром" начнется 2 октября. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в этот месяц экскурсионная программа и список предприятий будут расширены. Например, гости впервые смогут побывать на заводе отечественного автопрома "Москвич".

Павильоны "Здоровая Москва" заканчивают работу 30 сентября. О завершении работы заявил столичный департамент здравоохранения.