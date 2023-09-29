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Новости

Новости

29 сентября, 15:45

Город

Новости часа: новый маршрут речного транспорта позволит сэкономить время в пути по столице

Новости часа: новый маршрут речного транспорта позволит сэкономить время в пути по столице

Новости часа: Собянин открыл второй маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй круглогодичный маршрут на Москве-реке от ЗИЛ до района Печатники

Новости часа: в Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники

Новости часа: Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Новости часа: центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: в Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый маршрут речного электротранспорта позволит пассажирам экономить 30-40 минут в пути. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Седьмой сезон экскурсий проекта "Открой#Моспром" начнется 2 октября. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в этот месяц экскурсионная программа и список предприятий будут расширены. Например, гости впервые смогут побывать на заводе отечественного автопрома "Москвич".

Павильоны "Здоровая Москва" заканчивают работу 30 сентября. О завершении работы заявил столичный департамент здравоохранения.

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