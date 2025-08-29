Собянин: более 100 спортивных площадок открыто для москвичей в парке "Яуза"

Более 100 спортивных площадок с силовыми тренажерами и более 20 километров беговых и 17 километров велодорожек открыто для москвичей в парке "Яуза", рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, парк становится все популярнее у жителей столицы. Там создали зоны для экстремальных видов спорта, обустроили детские зоны и видовые площадки с шезлонгами, лавочками и качелями.

В рамках проекта "Лето в Москве" в парке проходят бесплатные тренировки по фитнесу и баскетболу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.