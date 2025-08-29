Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 07:15

Собянин принял участие в педагогическом совете в Гостином Дворе

Собянин принял участие в педагогическом совете в Гостином Дворе

В Гостином Дворе прошел открытый августовский педагогический совет. Его провели на флагманской площадке форума "Территория будущего. Москва 2030". Участие в педсовете приняли Сергей Собянин и министр просвещения России Сергей Кравцов.

К новому учебному году в городе обновили по новому стандарту более 50 школ. Всего же подготовили почти 600 образовательный учреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

