Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 16:45

Новости

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Пассажирка проведет двое суток в изоляторе из-за дебоша в аэропорту Сургута

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Жители Перова выступили против открытия хостела по соседству со своими домами

Москва 24 запустила опрос, посвященный летнему времяпрепровождению

Московский зоопарк подготовил мероприятия к дням рождения панд

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости регионов: дым от природных пожаров накрыл 60 населенных пунктов в Якутии

Горячее водоснабжение восстановили в 39 тыс столичных зданий

Новости часа: Собянин рассказал, как фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил город

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят московские врачи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кратковременный дождь с усилением ветра возможен 29 июля в столице, сообщили в комплексе горхозяйства.

Горячую воду после отключений дали более чем в 39 тысячах московских зданий, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородобществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика