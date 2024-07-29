Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят московские врачи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кратковременный дождь с усилением ветра возможен 29 июля в столице, сообщили в комплексе горхозяйства.

Горячую воду после отключений дали более чем в 39 тысячах московских зданий, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

