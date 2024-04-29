Новости часа: с 2011 года в столице возвели и реконструировали 12 электродепо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года в столице возвели и реконструировали 12 электродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Скорость движения трамваев на всех маршрутах в Москве выросла на 7% за январь-март 2024 года. Об этом сообщил Дептранс.

Образовательные курсы по IT и дизайну откроются в мае в "Технограде" на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.