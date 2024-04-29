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Новости

29 апреля, 14:45

Город

Новости часа: с 2011 года в столице возвели и реконструировали 12 электродепо

Новости часа: с 2011 года в столице возвели и реконструировали 12 электродепо

Собянин: больше 40 театров отремонтировали и реконструировали в Москве за последние 10 лет

Сергей Собянин рассказал о строительстве электродепо "Южное"

Собянин рассказал о программе благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин рассказал о благоустройстве территории у 5 транспортных узлов

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 8 новых станций метро

Собянин сообщил, что соединяющий Южную рокаду и МСД участок готов на 70%

"Мой район. Новости": спортивный кластер появится на западе Москвы

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Пасхальный дар"

Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года в столице возвели и реконструировали 12 электродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Скорость движения трамваев на всех маршрутах в Москве выросла на 7% за январь-март 2024 года. Об этом сообщил Дептранс.

Образовательные курсы по IT и дизайну откроются в мае в "Технограде" на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

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