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Новости

28 ноября, 18:30

Город

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги комплексного благоустройства ЮАО

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги комплексного благоустройства ЮАО

Новости часа: 117 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Новости часа: регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить в столице зимой

Новости часа: Собянин рассказал о количестве новостроек по реновации в столице

Новости часа: Широкую улицу благоустроили в Москве

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин сообщил о завершении сезона благоустройства столичных округов в 2023 году

Новости часа: пять московских набережных обновили в рамках благоустройства

Собянин: зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря

Новости часа: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юге Москвы завершили проекты благоустройства, запланированные на 2023 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Восемь больших световых арок снова установят в центре Москвы к Новому году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Оборот московской индустрии моды превышает 150 миллиардов рублей в год. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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