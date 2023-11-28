28 ноября, 18:30Город
Новости часа: мэр Москвы подвел итоги комплексного благоустройства ЮАО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юге Москвы завершили проекты благоустройства, запланированные на 2023 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Восемь больших световых арок снова установят в центре Москвы к Новому году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Оборот московской индустрии моды превышает 150 миллиардов рублей в год. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.