"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории завершили в Фили-Давыдкове

Масштабное благоустройство прошло на западе столицы. Так, в Фили-Давыдкове отремонтировали детскую площадку. Специалисты заменили там покрытие и установили новое оборудование.

А на спортивной площадке появились современные тренажеры. Теперь местные жители смогут проводить там свое свободное время, гулять и устраивать тренировки на свежем воздухе. Кроме того, рабочие реконструировали голубятню и обновили уличную мебель, отремонтировали пешеходный настил через реку Сетунь. Теперь это место стало комфортным и безопасным. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".