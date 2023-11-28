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28 ноября, 08:00

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории завершили в Фили-Давыдкове

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории завершили в Фили-Давыдкове

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Масштабное благоустройство прошло на западе столицы. Так, в Фили-Давыдкове отремонтировали детскую площадку. Специалисты заменили там покрытие и установили новое оборудование.

А на спортивной площадке появились современные тренажеры. Теперь местные жители смогут проводить там свое свободное время, гулять и устраивать тренировки на свежем воздухе. Кроме того, рабочие реконструировали голубятню и обновили уличную мебель, отремонтировали пешеходный настил через реку Сетунь. Теперь это место стало комфортным и безопасным. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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