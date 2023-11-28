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28 ноября, 08:45

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Собянин рассказал, как преобразились скверы и набережные на юге Москвы

Собянин рассказал, как преобразились скверы и набережные на юге Москвы

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Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как преобразился юг Москвы. По словам мэра, большая работа проведена в границах Шипиловской улицы. Ее начали в 2022 году, в порядок привели участок прогулочной зоны от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе.

В 2023 году преобразились территория в Зябликове – от улицы Мусы Джалиля до Задонского проезда. В районе Орехово-Борисово Северное благоустроили участок от Домодедовской улицы до Каширского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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