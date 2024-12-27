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27 декабря, 07:45

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Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

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Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Мост между Береговым проездом и Шелепихинской набережной в столице теперь носит имя академика Сергея Королева. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мост назван в честь выдающегося ученого и конструктора, сыгравшего ключевую роль в развитии отечественной ракетно-космической техники.

Имя второго советского космонавта Германа Титова получила новая набережная, строительство которой ведется между Новофилевским и Береговым проездами.

Рядом с этими объектами завершается возведение Национального космического центра, который планируют открыть в следующем году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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