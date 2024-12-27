Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

Мост между Береговым проездом и Шелепихинской набережной в столице теперь носит имя академика Сергея Королева. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мост назван в честь выдающегося ученого и конструктора, сыгравшего ключевую роль в развитии отечественной ракетно-космической техники.

Имя второго советского космонавта Германа Титова получила новая набережная, строительство которой ведется между Новофилевским и Береговым проездами.

Рядом с этими объектами завершается возведение Национального космического центра, который планируют открыть в следующем году.

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