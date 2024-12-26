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26 декабря, 13:30

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Сергей Собянин рассказал о росте продолжительности жизни в Москве

Сергей Собянин рассказал о росте продолжительности жизни в Москве

Собянин: время ожидания приема к врачу сократилось с 30 до 7 минут в поликлиниках Москвы

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Средняя продолжительность жизни в Москве достигла 79 лет, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, этого удалось добиться благодаря системной работе по модернизации здравоохранения и снижению смертности от наиболее распространенных заболеваний, таких как онкология и сердечно-сосудистые патологии.

Между тем Москва продолжает крупнейшую программу обновления поликлиник – 340 зданий модернизируют к следующему году, а к 2028-му построят еще 50 новых. Среди ключевых объектов – детский корпус в "Коммунарке" и перестроенная Морозовская детская больница.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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