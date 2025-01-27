27 января, 15:15Новости
Мэр Москвы рассказал о новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове
27 января в Северном Бутове начал работу новый культурно-досуговый центр. Это первое учреждение такого масштаба в районе, предназначенное для отдыха и творческого развития. Центр расположен рядом с метро и включает современный концертный зал, а вскоре здесь заработают десятки кружков и секций.
Как отметил Сергей Собянин в своем блоге, строительство центра началось два года назад. Уже в ближайшее время откроется 36 кружков, включая живопись, декоративно-прикладное искусство, театральную мастерскую, хореографию, вокал, классы иностранных языков и секции для дошкольной подготовки детей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.