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27 января, 15:15

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Мэр Москвы рассказал о новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове

Мэр Москвы рассказал о новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове

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27 января в Северном Бутове начал работу новый культурно-досуговый центр. Это первое учреждение такого масштаба в районе, предназначенное для отдыха и творческого развития. Центр расположен рядом с метро и включает современный концертный зал, а вскоре здесь заработают десятки кружков и секций.

Как отметил Сергей Собянин в своем блоге, строительство центра началось два года назад. Уже в ближайшее время откроется 36 кружков, включая живопись, декоративно-прикладное искусство, театральную мастерскую, хореографию, вокал, классы иностранных языков и секции для дошкольной подготовки детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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