Центральный транспортный узел планируют начать развивать в Москве в 2025 году

Центральный транспортный узел начнут развивать в Москве в 2025 году. Он нужен для того, чтобы москвичам было проще доехать в область, а жителям Подмосковья и других регионов станет проще добираться в столицу.

Как рассказал Сергей Собянин, развитие рельсового каркаса всего центрального транспортного узла, а также создание сети высокоскоростных магистралей – это задача, которую необходимо выполнить до 2030 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.