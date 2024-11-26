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26 ноября, 00:00

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Центральный транспортный узел планируют начать развивать в Москве в 2025 году

Центральный транспортный узел планируют начать развивать в Москве в 2025 году

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Центральный транспортный узел начнут развивать в Москве в 2025 году. Он нужен для того, чтобы москвичам было проще доехать в область, а жителям Подмосковья и других регионов станет проще добираться в столицу.

Как рассказал Сергей Собянин, развитие рельсового каркаса всего центрального транспортного узла, а также создание сети высокоскоростных магистралей – это задача, которую необходимо выполнить до 2030 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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