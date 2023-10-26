Москва занимает первое место в РФ по выручке производств кабельной отрасли – Собянин

Москва занимает первое место в России по объёму выручки производств кабельной отрасли. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, кабельно-проводниковую продукцию выпускают в столице около 20 предприятий.

Кабель нужен в металлургии, авиационной, космической и многих других отраслях. На данный момент столичные предприятия наращивают объемы производства и расширяют штат.

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