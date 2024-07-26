26 июля, 12:45Новости
Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года в Москве реконструировали и построили 12 метродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более восьми тысяч школьников наградили московскими медалями за особые успехи в учебе, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Движение на участке Москворецкой набережной ограничат ночью 27 июля, заявили в Дептрансе.