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Новости

Новости

26 июля, 12:45

Новости

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Собянин: первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Собянин: главный дом усадьбы Соллогуба на Поварской будет отреставрирован

Новости часа: жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры

Новости часа: Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин: в Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 2011 года в Москве реконструировали и построили 12 метродепо. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более восьми тысяч школьников наградили московскими медалями за особые успехи в учебе, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Движение на участке Москворецкой набережной ограничат ночью 27 июля, заявили в Дептрансе.

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