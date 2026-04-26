Сергей Собянин рассказал о победе школьников на олимпиаде имени Авиценны

Московские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Об этом рассказал Сергей Собянин. Россию на олимпиаде представили четверо учащихся, трое из них являются учениками столичной школы Центра педагогического мастерства.

Состязания прошли в Узбекистане. Ребята из 12 стран соревновались в знании теории и навыках лабораторной работы. Золото завоевали Роман Ермак, Степан Юнусов и Владислав Владыко. Команду готовили руководитель национальной сборной Галина Белякова, а также тренеры Евгений Шилов и Дмитрий Федоров.

