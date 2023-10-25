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Новости

25 октября, 07:15

Спорт

Во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном – Собянин

Во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

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Собянин: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

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Новости часа: в спорткомплексе "Пегас" запланировали спортивные секции для всех желающих

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Собянин: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

В районе Внуково открылся новый спортивный комплекс "Пегас". Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Трехэтажное здание расположено на Изваринской улице. В нем размещены бассейны для детей и взрослых и тренажерный зал. Здесь планируется проводить тренировки воспитанников спортшколы олимпийского резерва "Запад" и воспитывать профессиональных пловцов. Открыт спортивный центр и для любителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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