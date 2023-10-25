25 октября, 07:15Спорт
Во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном – Собянин
В районе Внуково открылся новый спортивный комплекс "Пегас". Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
Трехэтажное здание расположено на Изваринской улице. В нем размещены бассейны для детей и взрослых и тренажерный зал. Здесь планируется проводить тренировки воспитанников спортшколы олимпийского резерва "Запад" и воспитывать профессиональных пловцов. Открыт спортивный центр и для любителей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.