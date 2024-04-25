Новости часа: 80 объектов образования построят в ТиНАО за два года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 80 объектов образования построят в столичном ТиНАО за два года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве более 4,5 тысячи человек получили новые квартиры в Измайлове по программе реновации. Об этом рассказали власти.

Парящий мост в парке "Зарядье" закрыт для посетителей до 28 апреля включительно. Об этом предупредила администрация московского парка.