Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

25 апреля, 15:00

Новости

Новости часа: 80 объектов образования построят в ТиНАО за два года

Новости часа: 80 объектов образования построят в ТиНАО за два года

Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

Собянин: в Ново-Переделкине появится спортивный кластер на открытом воздухе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе платных парковок в майские праздники

Новости часа: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Новости часа: сбалансированный городской квартал появится в Даниловском районе Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Даниловском районе

Собянин: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Собянин: с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 11 мая парковка в Москве будет бесплатной

Новости часа: в поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 80 объектов образования построят в столичном ТиНАО за два года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве более 4,5 тысячи человек получили новые квартиры в Измайлове по программе реновации. Об этом рассказали власти.

Парящий мост в парке "Зарядье" закрыт для посетителей до 28 апреля включительно. Об этом предупредила администрация московского парка.

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