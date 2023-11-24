24 ноября, 15:45Новости
Новости часа: мэр продлил программу льготного факторинга для столичных предпринимателей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса.
Более 13 тысяч кровельщиков задействовали в очистке московских крыш от наледи и снега, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
С начала года столичные инвесторы начали строительство 68 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.