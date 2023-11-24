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Новости

Новости

24 ноября, 15:45

Новости

Новости часа: мэр продлил программу льготного факторинга для столичных предпринимателей

Новости часа: мэр продлил программу льготного факторинга для столичных предпринимателей

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса.

Более 13 тысяч кровельщиков задействовали в очистке московских крыш от наледи и снега, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С начала года столичные инвесторы начали строительство 68 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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