Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

В Москве продлили программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса. Постановление подписал Сергей Собянин.

Столица первой в России предоставила предпринимателям такую возможность. При поддержке города они заключили свыше 830 договоров факторинга на общую сумму более 24 миллиардов рублей.

Дело в том, что факторинговые компании предоставляют деньги по факту отгрузки товара и берут на себя расчет с покупателем. По льготному факторингу можно заключать контракты на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 13,5% годовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.