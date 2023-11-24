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24 ноября, 13:15

Экономика

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

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В Москве продлили программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса. Постановление подписал Сергей Собянин.

Столица первой в России предоставила предпринимателям такую возможность. При поддержке города они заключили свыше 830 договоров факторинга на общую сумму более 24 миллиардов рублей.

Дело в том, что факторинговые компании предоставляют деньги по факту отгрузки товара и берут на себя расчет с покупателем. По льготному факторингу можно заключать контракты на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 13,5% годовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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