Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на западе Москвы

На западе столицы завершились работы по благоустройству, запланированные на 2023 год. Итоги в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, минувший сезон обогатил общественное пространство Западного округа и сделал его еще более комфортным и привлекательным. Например, в Крылатском обновили "Парк Звезд" вдоль проспекта Маршала Жукова: сделали удобный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки и деревянные настилы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.