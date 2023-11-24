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24 ноября, 09:00

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Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на западе Москвы

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на западе Москвы

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На западе столицы завершились работы по благоустройству, запланированные на 2023 год. Итоги в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, минувший сезон обогатил общественное пространство Западного округа и сделал его еще более комфортным и привлекательным. Например, в Крылатском обновили "Парк Звезд" вдоль проспекта Маршала Жукова: сделали удобный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки и деревянные настилы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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