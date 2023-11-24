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24 ноября, 08:00

Транспорт

Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в 2024 году – Собянин

Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в 2024 году – Собянин

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На московском заводе "Метровагонмаш" начали собирать вагоны марки "Москва-2020" улучшенной модификации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По планам эта модель поезда начнет курсировать в подземке уже с 2024 года. В улучшенной "Москве-2020" обновили дизайн, сделав акцент на натуральные материалы. При этом сохранили ключевые преимущества предыдущих серий: широкие двери, бесшовные переходы между вагонами, удобную навигацию для пассажиров. В ближайшие два года метро получит более 500 подобных вагонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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