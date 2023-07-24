Новости часа: городские службы помогут устранить последствия от взрыва БПЛА в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы помогут жителям устранить последствия от взрыва БПЛА в центре Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи туристов эвакуированы на острове Корфу из-за лесного пожара. Об этом сообщили СМИ.

Следствие просит арестовать инженера, обвиняемого в нарушении правил безопасности в ТЦ "Времена года". Это данные прокуратуры.