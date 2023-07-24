Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

В мире

Новости часа: городские службы помогут устранить последствия от взрыва БПЛА в столице

Новости часа: городские службы помогут устранить последствия от взрыва БПЛА в столице

Собянин: последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ 29 июля – Собянин

Собянин: в Москве импортозаместили компоненты для реакторов атомных ледоколов

Собянин рассказал о подготовке столицы к соревнованиям по гребле "Кубок Доброй Воли"

Собянин сообщил, что реставрацию Гаража Мельникова планируют завершить к концу 2024 года

Собянин сообщил, что в детском парке "Фили" откроют оранжерею и веревочный парк.

Собянин рассказал о масштабной модернизации МГТУ имени Баумана

Собянин: завершили монтаж уникального панно на строящейся станции "Яхромская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы помогут жителям устранить последствия от взрыва БПЛА в центре Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи туристов эвакуированы на острове Корфу из-за лесного пожара. Об этом сообщили СМИ.

Следствие просит арестовать инженера, обвиняемого в нарушении правил безопасности в ТЦ "Времена года". Это данные прокуратуры.

Читайте также
мэр Москвыпроисшествияза рубежомвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика