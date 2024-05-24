Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

На ВДНХ 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры. Кроме того, музею "Слово", который расположен на территории выставки, исполняется пять лет.

С праздником москвичей в своем телеграм-канале поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что в уникальном пространстве музея все желающие могут узнать, как появилась письменность и как развивался русский язык.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

