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24 мая, 07:45

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Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

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На ВДНХ 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры. Кроме того, музею "Слово", который расположен на территории выставки, исполняется пять лет.

С праздником москвичей в своем телеграм-канале поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что в уникальном пространстве музея все желающие могут узнать, как появилась письменность и как развивался русский язык.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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