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Мэр Москвы

14:35

Собянин поздравил с юбилеем Биологический музей имени Тимирязева

мэр МосквыкультуравидеоКарина Ильина

Биологическому музею имени Тимирязева исполнилось 100 лет. С юбилеем на своей странице во "ВКонтакте" его поздравил Сергей Собянин.

К этой дате музей получил отреставрированный павильон "Геология" на ВДНХ. Сейчас там готовятся к выставке "12 признаков живого". Она расскажет , что из себя представляет жизнь с научной точки зрения.

Юбилейные выставки открываются также в историческом здании музея на Малой Грузинской улице. Первая из них посвящена самому зданию: бывшей усадьбе коллекционера Петра Щукина. Другие рассказывают про коллекцию основателя Биологического музея – академика Бориса Завадовского, создавшего "музея нового типа", где учены работают и одновременно показывают результаты открытий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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