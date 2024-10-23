Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летием

Сергей Собянин посетил информационное агентство ТАСС и поздравил коллектив с 120-летием. Мэр побывал в самом "сердце" агентства – главном выпуске. Именно там новости выходят на информационные ленты. Собянину наглядно показали, как один из редакторов выпускал на ленту новость о визите мэра в ТАСС.

Масштабная программа благоустройства затронула территорию школы при Алексеевском монастыре. Там специалисты заменили асфальт, поставили новые лавочки, а вместо неудобных подходов к зданию построили две лестницы. Еще для школьников обустроили две спортивных площадки.

По сообщению комплекса городского хозяйства Москвы, в нескольких районах столицы наблюдается серьезное усиление ветра. Синоптики предупредили, что в ближайшие часы сегодня и до 9 утра 24 октября порывы ветра в городе будут достигать 17 метров в секунду.

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